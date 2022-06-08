Aziz ve Ramo dizisinin başarılı oyuncusu Murat Yıldırım'dan efsane proje!
Ramo ve Aziz dizilerinin sevilen oyuncusu Murat Yıldırım'ın yeni projesi belli oldu. Yıldırım, Hakan Evrensel'in kitabından uyarlanan Yer Eksi İki filminde 'Tayfun Yüzbaşı' karakterini canlandıracak.
Show tv ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde 'Ramazan Kaya' ve Aziz dizisinde 'Aziz' karakterini canlandıran sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ın yeni projesi belli oldu.
Aziz dizisi bu sezonun iyi yapımlarından olmasına rağmen, son dönemdeki reytinglerinin düşük gelmesi sebebi ile sezon sonunda final yapıp yapmayacağı merak edilirken, Murat Yıldırım’ın yaz dönemi içinde boş durmayacağı ortaya çıktı. İşte Murat Yıldırım’ın yeni projesinin detayları…
Senaristliğini Hakan Evrensel, yapımcılığını ise Orgino Medya'nın üstlendiği, Hakan Evrensel'in kitabından uyarlanan Yer Eksi İki adlı film ile anlaşma sağladı.
Murat Yıldırım, Yer Eksi İki filminde 'Tayfun Yüzbaşı' karakteri ile iddialı bir çıkış yapacak.