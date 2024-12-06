Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında tarihe ışık tutacak lahit bulundu

"Sürpriz bir lahitle karşılaştık"

Kilisenin 2022'de bazilikaya ait erken evrelerini açığa çıkardıklarını belirten Fındık, "Kazı çalışmalarımız yeni bilimsel veriler sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında kilisenin avlusunu güneyden sınırlandıran 20 metre uzunluğundaki iki katlı ek yapıda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yapının içindeki sondaj çalışmalarında sürpriz bir lahitle karşılaştık. Bu bizi elbette çok mutlu etti." dedi.