Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında tarihe ışık tutacak lahit bulundu
Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nin iki katlı ek yapılarında yürütülen kazı çalışmalarında lahit bulundu.
Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'nde "Noel Baba" olarak adlandırılan karaktere ilham olduğuna inanılan Myra Piskoposu Aziz Nikolaos'un ölümünden sonra mezar yerinin yakınında inşa edildiği düşünülen kilise ve çevresindeki kazılar 1989'dan beri devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamına alınan ve iki yıldır Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık başkanlığında yürütülen kazılarda bir lahit ortaya çıkarıldı.
Doç. Dr. Ebru Fatma Fındık, AA muhabirine, kilisenin iki katlı ek yapılarında çalışma yürüttüklerini söyledi.
"Sürpriz bir lahitle karşılaştık"
Kilisenin 2022'de bazilikaya ait erken evrelerini açığa çıkardıklarını belirten Fındık, "Kazı çalışmalarımız yeni bilimsel veriler sunmaya devam ediyor. Proje kapsamında kilisenin avlusunu güneyden sınırlandıran 20 metre uzunluğundaki iki katlı ek yapıda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yapının içindeki sondaj çalışmalarında sürpriz bir lahitle karşılaştık. Bu bizi elbette çok mutlu etti." dedi.