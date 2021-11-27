Aziz Kırmızı Oda Aşk Mantık İntikam Esra Erol Müge Anlı Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin

Dizinin on altıncı bölümünde neler olacak: Kemal ve Mücahit kardeşleri, imkansızı başarıp Samson’u ele geçirirler. Şimdi sırada onu Türk tarafına geçirmek vardır. Operasyon sırasında yaralanan, ölmek üzere olan Zifir üyelerinden biri ise riskli bir kararla Rum Hastanesine götürülür, fark edilirse ölümü kaçınılmaz olduğu Kıbrıs Zafere Doğru reytingde ilk 10'a giremedi.