Aziz Kırmızı Oda Aşk Mantık İntikam Esra Erol Müge Anlı Kıbrıs Zafere Doğru'ya reyting şoku! Zirve bakın kimin
26 Kasım 2021'in reyting sonuçları Kırmızı Oda, Kıbrıs Zafere Doğru, Aziz, Aşk Mantık İntikam, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'u hüsrana uğrattı.
Aziz'in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 4. bölümünde Fransız hükümeti, Aziz'in atölyesini açabilmesi için ondan 50 altın istedi. Pierre, Aziz'in bu büyük bedeli ödeyemeyeceğini düşünürken Aziz, Mehmet Ağa'nın kefil olmasıyla bankadan kredi aldı. Bu sırada Galip Payidar, Aziz'e destek olan tüm köylülerin evine haciz gönderdi. Reytingde umduğunu bulamadı.
Dizinin on altıncı bölümünde neler olacak: Kemal ve Mücahit kardeşleri, imkansızı başarıp Samson’u ele geçirirler. Şimdi sırada onu Türk tarafına geçirmek vardır. Operasyon sırasında yaralanan, ölmek üzere olan Zifir üyelerinden biri ise riskli bir kararla Rum Hastanesine götürülür, fark edilirse ölümü kaçınılmaz olduğu Kıbrıs Zafere Doğru reytingde ilk 10'a giremedi.
Keklik annesinin hastaneden ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatmaya devam eder. Annesinin ekmek parası uğruna çalışmak zorunda olduğu yer ve yaşadığı zorluklar Keklik'i oldukça etkilediği Kırmızı Oda reytingde hüsrana uğradı.
Ozan ve Esra, Mert'in kim olduğunu artık bilmektedir. Mert Ozan'la konuşmak için şirkete girer fakat beklenmedik bir müdahale ile Ozan'a ulaşamadığı Aşk Mantık İntikam reytingde umduğunu bulamadı.