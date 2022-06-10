Aziz dizisi setini bakın hangi sürpriz isim ziyaret etti!

Her cuma seyircisiyle buluşan, ekranların iddialı projelerinden birisi olan "Aziz" dizisinde Aziz karakteri canlandıran sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ı dizinin setinde Papa 1. Francis'in sekreteri Vicky Bafatakis ziyaret etti! Bafatakis, hayranı olduğu Yıldırım'ı çekim boyunca izledi, bol bol fotoğraf çektirdi!