Aziz dizisi setini bakın hangi sürpriz isim ziyaret etti!
Her cuma izleyicisi ile buluşan, ekranların iddialı projelerinden olan "AZİZ" dizisinde Aziz karakterine hayat veren sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ı dizinin setinde Papa 1. Francis'in sekreteri Vicky Bafatakis ziyaret etti! Bafatakis, hayranı olduğu Yıldırım'ı çekim boyunca izledi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi!
Her cuma seyircisiyle buluşan, ekranların iddialı projelerinden birisi olan "Aziz" dizisinde Aziz karakteri canlandıran sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ı dizinin setinde Papa 1. Francis'in sekreteri Vicky Bafatakis ziyaret etti! Bafatakis, hayranı olduğu Yıldırım'ı çekim boyunca izledi, bol bol fotoğraf çektirdi!
Dizi setine sürpriz ziyaret..
Televizyonun en çok izlenen ve iddialı projelerinde yer alan başarılı oyuncu Murat Yıldırım’a dizi setinde sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.
Papa 1. Francis'in sekreterinden sete sürpriz ziyaret..
Yapımına O3 Medya’nın imza attığı Show Tv’nin cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizisi Aziz’in son set gününe misafir olarak Papa 1’inci Francis’in sekreteri Vicky Bafatakis geldi..
İlk Türk aktör olarak adını yazdırdı..
Vatikan’ın en önemli kültürel etkinliklerinden olan Uluslararası Giusseppe Sciacce Ödülleri’nin Sinema ve Tiyatro kategorisinde (2012’de) ödül alan Murat Yıldırım, bu onura erişen ilk Türk aktör alarak adını yazdırdı..