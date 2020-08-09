Azeri ve Türk Özel Kuvvetleri'nden ortak gövde gösterisi!
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikat "TurAz Kartalı 2020" devam ediyor. Özel Kuvvetler ve Türk helikopterleri iki ayrı operasyon icra etti.
Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti. tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, senaryo gereği özel kuvvetler helikopterlerle araziye indirildi.
Özel kuvvetler tatbikat kapsamında zor arazi şartlarında stratejik ve askeri tesislere operasyon düzenleyerek hedefleri ele geçirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan başka bir açıklamaya göre, tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti.