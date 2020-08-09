Azeri ve Türk Özel Kuvvetleri'nden ortak gövde gösterisi!

Türkiye ile Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da sürdürdüğü geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta özel kuvvetler çeşitli operasyonlar icra etti. tatbikatta helikopterler temsili düşmana ait hedeflerin, hareketli ve hareketsiz zırhlı araçlarının tespit ve imhası yönünde çeşitli görevler icra etti.