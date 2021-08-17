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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer illerini ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla bölgeyi ziyaret ettiği görüldü.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Aliyev, ziyareti kapsamında Toğanalı-Kelbecer kara yolu üzerinde Murovdağ'da ve Kelbecer-Laçın kara yolu üzerinde inşa edilecek tünellerin temelini attı.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın temelini de atan Aliyev, Kelbecer kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Aliyev, Kelbecer'deki İstisu kaplıcasını da ziyaret etti.

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