Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ve Kelbecer'i ziyaret etti

Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi. Aliyev, Kelbecer ve Laçın'ın dağları, vadileri ve ormanlarıyla çok güzel tabiata sahip olduğunu ifade etti.