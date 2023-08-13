Azer Bülbül'ün hayranlarına sevindirici haber! Hayatı beyaz perdeye taşınıyor... Bakın kim canlandıracak
2012 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Azer Bülbül'ün hayatı beyaz perdeye taşınacak. Sanatçının hayatını canlandırmak için teklif götürülen ünlüler herkesi heyecanlandırdı.
Duygularım, Caney, Başaramadım, Dokunmayın Çok Fenayım gibi birçok şarkısıyla arabesk fantezi müziğinin sevilen isimlerinden olan Azer Bülbül 2012 yılında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yummuştu.
Vefatının ardından da yapılan saygı albümüyle milyonlarca dinlenme ve izlenme sayıları elde eden Azer Bülbül müzik dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti.
Usta sanatçının vefatının 11. yılında hayranlarına sevindirici haber duyuruldu.
Son dönemde yeni nesil rapçilerin şarkılarında yer verdiği Azer Bülbül tekrardan gündemlere oturdu.