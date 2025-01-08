Az kaldı geliyor! Uzmanlar İstanbul için kar yağışı tarihini duyurdu

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da beklenen kar yağışı, ilk etapta iki gün boyunca etkili olacak. Ancak ocak ayının sonlarına doğru yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesiyle kentte ikinci bir kar yağışı dalgası daha yaşanabilir. Bu durum, kar yağışı süresinin uzamasına neden olabilir.