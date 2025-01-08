Az kaldı geliyor! Uzmanlar İstanbul için kar yağışı tarihini duyurdu
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da kar yağışının ocak ayı ortasında başlayacağını öngörüyor. İlk etapta iki gün etkili olması beklenen kar, ay sonunda yeni bir dalga ile geri dönebilir.
Meteoroloji uzmanları, İstanbul’a uzun süredir beklenen kar yağışının ocak ayı ortalarında başlayacağını öngörüyor. Tahminlere göre, kar yağışı 10-15 Ocak tarihleri arasında kente ulaşabilir, ancak Balkanlar’dan gelmesi beklenen soğuk hava sistemindeki olası gecikmeler kesin tarih konusunda belirsizliğe yol açıyor.
"AZ KALDI"
Popüler hava durumu platformu Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının yakın zamanda başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Dayanın, az kaldı. Yüksek basınçtan kurtuluyoruz. Özümüze, kışımıza geri dönüyoruz. Hafta sonundan itibaren ülkemiz tekrar soğuk ve yağışlı hava dalgalarının etkisi altına girecek. Ocak ayının ikinci yarısı için oldukça heyecanlıyız.”
KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Meteorolojik tahminlere göre İstanbul’da beklenen kar yağışı, ilk etapta iki gün boyunca etkili olacak. Ancak ocak ayının sonlarına doğru yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesiyle kentte ikinci bir kar yağışı dalgası daha yaşanabilir. Bu durum, kar yağışı süresinin uzamasına neden olabilir.