Ayvalık'ta hortum! Tekneler battı araçlar ve evler zarar gördü

Gün ağardığında yaşanılan durumu net olarak gözlemyebildiklerini kaydeden Başkan Ergin, “Şiddetli yağış ve fırtına sırasında meydana gelen hortum sebebiyle Sarımsaklı mevkiinde bazı binaların çatılarının cadde ve sokaklarda bulunan otomobil ve işyerlerine uçması sonucunda maddi hasarlar oluştu. Ayvalık Belediyesi’nin tüm ekipleri dün akşamdan beri sahada görev başındaydı. Belediyemiz bünyesindeki Paşalimanı Sosyal Tesisimiz’de de hortum nedeniyle çok ciddi maddi zarar meydana geldi. Biz buna da şükür diyoruz. Allah beterinden korusun. Hortum bir hat üzerinden gelmiş, o hat üzerinde de önüne ne geldiyse yıkıp geçmiş. Bizim için yaşanılan afette herhangi bir can kaybının olmaması mutluluk verici“ dedi.