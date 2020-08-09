Ayvalık'ta eğlence mekânında anne ve kızına darp iddiası!
AYVALIK'ta gittikleri bir eğlence mekânında annesi ile birlikte darp edildiğini iddia eden 21 yaşındaki Açelya Çelik, mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gittikleri bir eğlence mekânında annesi ile birlikte darp edildiğini iddia eden 21 yaşındaki Açelya Çelik, mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu. Darp raporunda burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğu belirtilen genç kız, "Kadına şiddet artık son bulsun. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum" dedi.
Olay 6 Ağustos Perşembe Günü Ayvalık Sarımsaklı Plajı'ndaki bir eğlence mekânında yaşandı. İddiaya göre, Açelya Çelik, annesi ve 2 arkadaşıyla birlikte gittikleri mekânda, işletmeci ile aralarında tartışma başladı. Sözlü başlayan gerginlik daha sonra kavgaya dönüştü.
Açelya Çelik'in iddiasına göre, mekân çalışanı Sadık K. önce genç kızı kolundan çekti, direnince de yüzüne yumruk attı. Burnu kırılan ve yüzünde ezilmeler meydana gelen Çelik, aldığı darp raporunun ardından jandarmaya giderek ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte şikâyetçi oldu.
'Yüzüme yumruk attı'
O anlarda çok korktuğunu ve hala tehdit mesajlarını aldığını söyleyen Açelya Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ayvalık Sarımsaklı'da annem ve arkadaşlarımla birlikte eğlenmek amaçlı bir beach cluba gittik. Sipariş verdik ve gelen içeceğin menüde yazılanla aynı olmadığını belirttik. Mekân sorumlusunu çağırdık. İçeceğin tadına bakmasını istedik ama pandemiden dolayı bakmak istemedi. Biz de anlayışla karşıladık ve çözüm bulmasını istedik. 'Siz bunu içmişsiniz ben ne yapabilirim' dedi ve garsonlardan hesabı isteyip bizi küfürlerle mekândan kovdu."