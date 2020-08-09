Ayvalık'ta eğlence mekânında anne ve kızına darp iddiası!

'Yüzüme yumruk attı'

O anlarda çok korktuğunu ve hala tehdit mesajlarını aldığını söyleyen Açelya Çelik yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ayvalık Sarımsaklı'da annem ve arkadaşlarımla birlikte eğlenmek amaçlı bir beach cluba gittik. Sipariş verdik ve gelen içeceğin menüde yazılanla aynı olmadığını belirttik. Mekân sorumlusunu çağırdık. İçeceğin tadına bakmasını istedik ama pandemiden dolayı bakmak istemedi. Biz de anlayışla karşıladık ve çözüm bulmasını istedik. 'Siz bunu içmişsiniz ben ne yapabilirim' dedi ve garsonlardan hesabı isteyip bizi küfürlerle mekândan kovdu."