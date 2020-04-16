Ayvalık tostu tarifi meşhur lezzet!
İçi bol malzemeli, ekmeği çıtır çıtır Ayvalık tostu nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? İşte tarifi...
Şüphesiz ki tost çeşitleri arasında en meşhur olanı ve sevilenlerinden biri Ayvalık tostudur.İşte malzemeleri ve hazırlanışı ile Ayvalık tostu tarifi...
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Malzemeler
4 dilim tost ekmeği
8 dilim kaşar
6 adet kokteyl sosis
8 dilim sucuk
1 adet domates
2 adet salatalık turşusu
2 yemek kaşığı zeytinyağı
4 yemek kaşığı (tepeleme)rus salatası
Ayvalık tost ekmeği bulamazsanız, sevdiğiniz farklı bir ekmek çeşidini de kullanabilirsiniz.
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Yapılışı
Öncelikle sosis ve salamları ince uzun, jülyen olarak doğrayın. Kaşar peynirini ve domatesi de dilimleyin bir kenara alın.
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Salatalık turşusunu da jülyen olarak doğrayın ve sucukları halka halka dilimleyin.
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