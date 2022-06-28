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Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Bir döneme damga vuran modellerden olan Aysun Kayacı 2012 yılında Efe Kapancı ile dünya evine girmiş ve Londra'ya yerleşmişti. 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle akıllara kazınan eski model Dubai'de gelinlik provasındayken görüntülendi. Yıllardır yurt dışında yaşamını sürdüren eski modelin son hali görenleri şaşırttı...

Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Bir dönemin aranan modellerinden olan Aysun Kayacı 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle akıllara kazınmıştı. Paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen eski model 2012 yılında Efe Kapancı ile evlenmiş, Londra'ya yerleşmişti. Gelinlik provasındayken görüntülenen eski model Kayacı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı... 

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Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Yıllar sonra ilk kez...

Bir döneme damga vuran ve 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle efsaneleşen Aysun Kayacı yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı. 

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Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Son hali merak konusu oldu

2012’de Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, Dubai'de gelinlik provası yaparken görüntülendi. İşte sık sık kamuoyunda merak edilen Aysun Kayacı'nın son hali...

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Aysun Kayacı'nın son hali şoke etti! Bir döneme damga vuran Kayacı bakın nerede görüntülendi

Sık sık gündem oluyor

Yıllardır yurt dışında yaşayan eski manken Aysun Kayacı, sosyal medyada sık sık trend topic oluyor. Son olarak, geçtiğimiz yıl 'Hakan Ural ile benim oyum bir mi?" dediği iddia edilen Kayacı, bir açıklama yaparak, Twitter'dan bıktığını söyleyerek hesapları yılda 2-3 kere şikayet ettiğini ifade etmişti. 

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