Aysun Kayacı 'Benim oyumla çobanın oyu bir mi?' sözüyle ilgili konuştu: Pişman oldum düşsünler yakamdan

"Yeter artık, düşsünler yakamdan'': Kayacı, yıllar önce söylediği "Benim oyumla çobanın oyu bir mi?" sözüyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. "Yeter artık, düşsünler yakamdan. O sözü söylediğimde 20 yaşındaydım. Programda çevre politikaları konuşurken söylemiştim. Söylediğim anda da pişman oldum" ifadesini kullanan Kayacı, şöyle devam etti: "Bugün 41 yaşındayım. Bambaşka, sakin bir hayatım var. Yılın 2-3 ayını Türkiye'de geçiriyorum. Ülkemi, insanlarımı çok seviyorum. Kimsenin işiyle, diniyle, diliyle ilgili söz söyleyecek biri değilim. O sahte hesaptan insanların inancı, işi gücü eleştiriliyor. Cumhurbaşkanı'na bile hakaret ediliyor. Ben böyle biri değilim. Ben inançlı biriyim. Neden insanların inancıyla dalga geçeyim?"