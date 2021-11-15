Aysun Kayacı babası Selahattin Kayacı'nın cenazesine katılmadı!

"Kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi"

Selahattin Kayacı'nın komşusu Hülya Öztürk, merhum Kayacı'nın kızlarıyla olan ilişkisi hakkında şöyle konuştu:

"Kızı ile hiç tanışmadım. Ama kızını hep anlatırdı ve kızlarını da çocuklarını da çok severdi.