Ayşenur Çolakoğlu cinayetinde ilk duruşma! "'Hamile olabilirim' dedi, şok geçirdim..."

Mahkeme heyeti tarafından söz verilen ve kendisini savunan tutuklu sanık Hasan F., yaşadıkları tartışmanın ardından Ayşenur’un intihar etmeye çalıştığını söyledi. Ayşenur’un intihar etmesini engellerken silahın bir anda patladığını belirten Hasan F., “Ayşenur beni aradı, 'Hamile olabilirim' dedi. Şok geçirdim. Öyle bir durum olursa çocuğuma sahip çıkacağımı söyledim. Ondan sonra biz evde buluştuk. Hamilelik testi gösterdi bana. Hemen memleketime gittim. Ailem itiraz etti, kabul etmediler. Eskişehir’e geldiğimde telefonunda bir çocukla konuşmalarını yakaladım ama umursamamıştım. Annesinin ve babasının yanına gidip konuşmayı teklif ettim. Daha sonra da hastaneye gidecektik. Babasının evine gittim konuşmak için. Evleneceğimizi söyleyecektim, durumu anlatacaktım. Ayşenur beni aradı, kafeye çağırdı. Yanına gittim. Bebeği kontrol ettirmek için hastaneye gitmeden önce eve gidip konuşmak istedi. Taksiye binip eve gittik. Gülüp eğleniyorduk. Uzanırken tartışmaya başladık. Bana hamile olmadığını söyledi. Ayrılmak istediğimi söyledim. 'Beni reddedemezsin' diyerek yatağımın altındaki silahı aldı. Kargaşa çıktı. İntihar etmeye çalışıyordu. Bir anda silah kazayla patladı. Ben şoka girdim. Ev arkadaşım bana tokat atarak kendime gelmemi sağladı. Hemen ambulansı aradım. Ben 1 mermi yarası gördüm, ama karakolda 4 mermi olduğunu öğrendim. Olay tamamen kazayla olmuştur. Ben öldürmek istemedim” dedi.