Ayşegül Yıldız yeni pozlarıyla olay oldu İbrahim Tatlıses'in eski eşi
Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, yeni fotoğraflarıyla görenleri hayrete düşürdü.
2011 yılında evlendiği İbrahim Tatlıses'ten 2013 senesinde boşanan ve Elif Ada adında bir de çocukları olan Ayşegül Yıldız, sosyal medya hesabından amuda kalktığı pozları paylaşmasıyla sosyal medyayı adeta yıktı.
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İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız bir süredir kızıyla tatil yapıyordu. Ayşegül Yıldız tatilden döndü; formunu korumak için spora başladı.
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Amuda kalkarken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçilerinin beğenisine sunan Yıldız, fit vücuduyla dikkat çekti.
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Yıldız paylaşımının altına 'Güne çok düz başlamışımdır' şeklinde bir not düştü. Şarkıcı Hatice ise bu poza "Vay vay" diyerek beğenisini gösterdi.
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