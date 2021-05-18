BIST 1.463
DOLAR 8,34
EURO 10,19
ALTIN 501,19

Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Alaçatı'da kızı Elif Ada ile beraber sezonu açtı. Pozları Instagram'ı salladı.

Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

2011 yılında İbrahim Tatlıses ile evlenen 2013 yılında ise boşanan Ayşegül Yıldız, son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşuluyor. Bayramı Tatlıses'le ortak kızları Elif Ada ile beraber Alaçatı'da geçiren Yıldız, yaz sezonunu açtı.

116
Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

Kızı Elif Ada ile paylaşımlarına hep aynı yorumu alan Ayşegül Yıldız, yepyeni pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'a yükledi. Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.

216
Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

Kızıyla paylaştığı bayram pozlarına yenisini ekleyen Ayşegül Yıldız'ın son pozunu görenler beğenmeden geçemedi.

316
Ayşegül Yıldız süper minisiyle sezonu açtı Instagram'ı salladı İbrahim Tatlıses'in eski eşi

Süper minisiyle yaz sezonunu açan Yıldız, takipçilerini mest etti. 

416