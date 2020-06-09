Ayşegül Atik'in vefatı ünlüleri yasa boğdu! Taziye mesajları yağdı
Usta oyuncu Ayşegül Atik'in vefat haberiyle sarsılan sanat camiasının ünlü isimlerinden peş peşe taziye mesajları geldi.
Oyuncu Ayşegül Atik 72 yaşında hayatını kaybetti. Ayşegül Arsoy’un uzun süredir Bodrum’da yaşadığı ve dün gece kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi. Vefat haberinin ardından yasa boğulan ünlüler taziye mesajlarını ilettiler.
Armağan Çağlayan: "Çocukluğumun, gençliğimin bir yıldızı daha bize veda etti.... Güle güle Ayşegül Atik... Yattığın yer Nur olsun..."
Işıl Yücesoy: “Bir ömür geçirdik birlikte güldük ağladık. İnsan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı. Ayşegül Atik dostumdu. Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar anılar.”
Melek Baykal: "Sene 1970 Ankara devlet konservatuvarıma başladığım sene. Ayşegülüm bana ablalık yaptığın günleri unutamam. Dünyalar güzelim ne güzel insandın sen pamuk gibi erdemli dürüst iyi yürekli. Öğretici sevecen canımın içi çok üzüldüm çok. Nurlarda uyu mekanın cennet olsun. Her zaman güzel hatırlayacağız seni.”