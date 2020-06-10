Ayşegül Atik'in cenazesi! Boşandığı eşi Ali Atik ve çocukları yasta

Taziyeleri kabul eden eşi Ali Atik, "Konuşmak gerçekten çok zor. Kabullenmek çok zor. Çok iyi bir insandı. Nurlarda yatsın. Bu kadar sevgiyi nasıl biriktirdi bilmiyorum" dedi.

İşte Ayşegül Atik'in cenazesinden o anlar