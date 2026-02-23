Ayşegül Aldinç'ten rapçi çıkışı! "Düet Yapmam"
90'lar ve 2000'lerin başarılı isimlerinden Ayşegül Aldinç, sevenleriyle buluştu. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, hem müzik kariyerine dair çarpıcı anılarını paylaştı hem de rapçilerle düet sorusuna verdiği net yanıtla gündeme oturdu.
Ayşegül Aldinç, önceki gün Caddebostan'daki D&R mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi. Okurlarıyla sohbet eden Aldinç, eski dönem müziklerinden ve sektöre başlangıcından bahsetti.
"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ KENDİMİ SAHNEDE HAYAL ETTİM"
Sanatçı, "Eurovision anılarım var, ben staj yapıyordum. Küçüklüğümden beri kendimi hep sahnede hayal ediyordum, staj yaparken bir fabrikada manifestledim sahneye çıkacağım diye.