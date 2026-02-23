Ayşegül Aldinç'ten rapçi çıkışı! "Düet Yapmam"

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, Caddebostan’daki buluşmasında hem müzik kariyerine dair unutulmaz anılarını hem de sektöre bakışını samimi bir dille paylaştı. Şarkı sözü yazmanın zorluğuna değinerek Sezen Aksu ve Onno Tunç gibi isimlerin önemini vurguladı. Rapçilerle düet sorusuna ise bakın ne yanıt verdi...