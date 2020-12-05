Ayşecan Tatari suda yaptığı doğumu böyle anlattı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu

Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza giren Ayşecan Tatari doğum anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki genç oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenmişti.