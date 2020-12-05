Ayşecan Tatari suda yaptığı doğumu böyle anlattı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu
Çocuklar Duymasın'daki Duygu ile akıllara kazınan Ayşecan Tatari anne oldu. Tatari, doğum yapmadan önce çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza giren Ayşecan Tatari doğum anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 31 yaşındaki genç oyuncu kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenmişti.
Paylaştığı fotoğrafın altına uzunca bir açıklama yazan Tatari ''Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim'' notunu düştü. Ayşecan Tatari yaptığı paylaşımın altına şu açıklamayı yazdı:
''Bu fotoğrafı koyacağımı düşünmemiştim. Doğum hikayemdeki bütün kadınların olduğu bir tane koyarım diyordum; dördümüzün olduğu... Doktorum Şermin hanım, Müjgan'ın ebesi Setenay, ben ve tabi doulam Pelin. Doğumhanenin kapısında yan yana verilmiş bi zafer pozu. Size onlardan bahsetmek için..''
''Öyle bir fotoğrafımız yok, doğumhaneye de inmedik hiç ama zaten bu süreçte emin olduğum tek şey, doğum, siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir :)''