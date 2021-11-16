Ayşe, Zoom uygulaması üzerinden evlendi! Yüz yüze hiç görüşmediler
İNGİLTERE'de temizlikçilik yapan Ayşe ile ABD'de yaşayan Darrin, Darrin'in annesi sayesinde Facebook üzerinden tanıştı. 13 ay boyunca telefonla konuştu. Yüz yüze hiç görüşmeyen Ayşe ile Darrin 3 ay önce Zoom uygulaması üzerinden evlendi. 3aydır evli olan çift halen yüz yüze görüşemedi... İşte filmlere taş çıkartacak gerçek hayat hikayesi...
Koronavirüs salgını sırasında tanışan ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle hiç karşı karşıya gelmeyen bir çift, Zoom uygulaması aracılığıyla evlendi. İngiltere’de yaşayan Ayşe ile ABD’de yaşayan Darrin’in annesinin Facebook’ta mektup arkadaşı arama grubunda tanışmasıyla başlayan ilişkide 13 ay boyunda telefonda konuşan ikili, Ağustos ayında evlendi. Evlenmelerinin üzerinden 3 ay geçmesine rağmen hala görüşemeyen yeni evli çift, Ayşe’nin ABD vizesinin çıkmasını bekliyor.
İngiltere, Lancaster’da yaşayan Ayşe ile ABD, Michigan’da yaşayan Darrin, Zoom uygulaması üzerinden evlendi. Facebook grubu sayesinde tanışan çift henüz yüz yüze görüşmezken, yaklaşık 13 ay boyunca telefon üzerinden iletişime geçerek evlenme kararı aldı.
İngiltere’nin Lancaster şehrinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Ayşe, 2020 yılının Temmuz ayında yeni bir arkadaş bulmak amacıyla girdiği Facebook grubunda şimdilerde eşi olan Darrin’in 56 yaşındaki annesi Kenda ile konuşmaya başladı.
Kenda’nın, 24 yaşındaki oğluyla konuşmasına aracılık ettiği durum sonrasında ikili, telefonla konuşmaya başladı. Ayşe, erkek arkadaşıyla tanışmak için Temmuz ayında ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gezi planlamaya başladı ancak ABD'ye seyahat kısıtlamaları nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.