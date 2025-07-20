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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet!

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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet!

İstanbul Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp, valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Cemil Koç ile Koç’a yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi arasında yer alan 3 şüphelinin kan donduran savcılık ifadesine ulaşıldı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet! - Resim: 1

Ayşe Tokyaz’ın cesedinin yok edilmesine yardım eden şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı

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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet! - Resim: 2

İstanbul Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldürüp, valize koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Cemil Koç ile Koç’a yardım ettiği ileri sürülen 6 kişi arasında yer alan 3 şüphelinin savcılık ifadesine ulaşıldı.

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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet! - Resim: 3

Taksi şoförüne cesedi yok etmesi için yardım eden, ardından yol kenarına bırakan ve tutuklanan şüphelilerden Barış Can A. ifadesinde, "Bagajda kırmızı sıvı bir şey gördüm ama kan olduğunu anlayamadım.

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Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Her detayı vahşet! - Resim: 4

Bavulu araca yükleyip, giderken Hasdal taraflarında esen rüzgar ile araç içine çürümüş yumurta kokusu yayıldı. Arkadaşlarla biz panik olduk. Olay üzerimizde kalmasın diye Yusuf S. ile cesedi Kemerburgaz yolunda ağaçlık bir alana attık" dedi.

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