Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Sevgilisi ev hapsine alındı
ZONGULDAK'ta 8'inci kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaşı Bartu Can A., yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.
Zonguldak'ta Ayşe Özgecan Usta oturdukları 8’inci kattaki daireden düştü. Hastaneye kaldırılan Usta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaşı Bartu Can A., savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Özgecan Usta’nın ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay sırasında evde olan erkek arkadaşı Bartu Can A., gözaltına alındı.
Bartu Can A. ifadesinde Usta ile sevgili olduklarını ve evlilik konusunda tartıştıktan sonra kendisini çatı katındaki terastan attığını söyledi. Bartu Can A. tutmaya çalıştığı Usta'nın elinden kaydığını anlattığı ileri sürüldü.
Ev hapsine alındı
Zonguldak'ta apartmanın çatı katından atlayarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ayşe Özgecan Usta'nın adliyeye sevk edilen erkek arkadaşı Bartu Can A.'nın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının yanı sıra ev hapsinde tutulacağı öğrenildi.