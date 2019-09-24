Ayşe Hatun Önal'ın bornozlu fotoğrafları! Otelin balkonunda çekildi
Geçtiğimiz günlerde New York Moda Haftası'nda defileye çıkarak podyumu sallayan Ayşe Hatun Önal, bu sefer kaldığı bir otelin 19. katında bornozlu pozlarıyla adından söz ettirdi.
Çak Bir Selam, Güm Güm ve Olay şarkılarıyla yıllar önce müzik piyasasında adından söz ettiren Ayşe Hatun Önal, çıkaracağı yeni şarkısıyla yine listelerde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Ancak Önal, şarkıdan önce New York'ta bornozlu pozlarıyla gündeme geldi.
Ayşe Hatun Önal, Selim Akar’ın objektifine poz verdi. Model, The Marmara New York Oteli’nin 19’uncu katındaki ve günlüğü bin 500 dolar olan (8 bin 500 TL) odanın balkonunda yapılan çekimlerde, bornoz giydi.
New York’ta yeni şarkısı için kampa giren Önal’ın bu pozları yeni hit şarkısının ön habercisi oldu. Penthouse odasının balkonunda yapılan çekimlerde bornozu ile iddialı pozlara imza atan ünlü yıldızın sempatik halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Peki Ayşe Hatun Önal kimdir?
1978 yılında Adana'da dünyaya gelen Ayşe Hatun Önal, hayatının ilk yıllarını memleketi Adana'da geçirdi. Adana Borsa Lisesi'nden mezun olan Önal, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni kazanarak hayatını Eskişehir'e taşıdı.