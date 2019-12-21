Ayşe Hatun Önal'a hapis şoku! 'Pişmanım' dedi mahkeme affetmedi

Mahkemeye başvuran Önal, "Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum" diyerek itiraz etti.