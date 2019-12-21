Ayşe Hatun Önal'a hapis şoku! 'Pişmanım' dedi mahkeme affetmedi
Ayşe Hatun Önal, alkollü araç kullanırken yakalanmış ve ehliyetine el konulmuştu. Bir yıl hapis cezası alan Ayşe Hatun Önal'ın itirazı reddedildi.
Ayşe Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulup 867 lira para cezasına çarptırılmıştı ve Önal'ın bir yıl hapsi istenmişti. Ayşe Hatun, cezaya itiraz ederek, "Alkollü kullandım, pişmanım" pişmanlığını dile getirmişti.
Mahkemeye başvuran Önal, "Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmamıştır. Daha önce alkolle ilgili bir ceza almadım. Sağlıklı ve ideal bir hayat sürüyorum. Beraat çıkmayacaksa, hapis cezasının indirilmesini istiyorum" diyerek itiraz etti.
Dosya BAM'a gönderildi ancak mahkeme kararı hukuka aykırı bulmadı ve Önal'ın itirazını reddetti.
Ne olmuştu?
Ayşe Hatun Önal, 23 Nisan gecesi trafik çevirmesine takıldı. Sabah 04.30'da Ortaköy'de yapılan rutin kontrolde çevrilen şarkıcı, iddiaya göre önce alkolmetreyi üflemek istemedi.