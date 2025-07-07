Ayşe Barım ifade verdi karar açıklandı! Ağlayınca mahkeme başkanı sakinleştirdi
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım, bugün Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım'a destek için birçok ünlü oyuncu adliyeye geldi. Mahkeme salonunda ağlayarak kendini savunan Alye Barım, hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, "Kalbimde 6 ayrı hastalık tespit edildi. Ben son derece sağlıksız bir şekilde yaşam mücadelesi veriyorum. Bu cezanın orantısız olduğunu düşünüyorum" dedi. Mahkeme Ayşe Barım'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu.
ÜNLÜLER DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ
Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay'ın da bulunduğu bazı ünlü isimler ise Ayşe Barım’ın davasına izleyici olarak katılmak üzere adliyeye geldi.
ALKIŞLARLA KARŞILADILAR
İzleyiciler, duruşma salonuna sanık Barım getirildiği sırada 'Hoş geldin Ayşe' diyerek alkışladılar. Duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla devam ediyor.
İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?
Mahkemede ifade veren Ayşe Barım, kendisi hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti ve şunları söyledi:
-”Benimle ilgili bütün iddialar asılsızdır. Bu iddialar sosyal medyada kimliği belirsiz kişilerce yayılmıştır. Boğaziçi üniversitesinde mezun olduktan sonra Londra’da iletişim eğitimi aldım. 2002 yılında menajerlik şirketim olan ID iletişimi kurdum. Ocak ayında hakkımda karalama kampanyası başlatıldı.
'GEZİ PARKI OLAYLARI ASILSIZ'
-Benim Gezi Parkı olaylarına oyuncuları zorla götürdüğüm iddiaları tamamen asılsızdır. 160 gündür Silivri’de tutukluyum. Gezi Parkı olayları 12 yıl önceydi sonrasında davalar açıldı, soruşturmalar açıldı. Bunların hiç birisinde adım geçmedi. Ben 12 yıl sonra bir anda hükümeti yıkmakla nasıl suçlanıyorum anlayamıyorum. Bir menajer, oyuncunun karakterini oyuncunun seçimlerine göre şekillendirir. Oyuncunun alacağı ücretten de komisyon alır. Biz o dönemde iddianamede yazanın aksine biz 2013’te 43 oyuncuyla çalışıyorduk. Bu 43 oyuncudan 12’si Gezi Parkı protestolarına kendi istekleriyle gitmişlerdir. Ben gezi parkına sadece bir kere gittim. Oyuncularımın gitme kararını öğrenince ben de yanlarına gittim. Gezi parkına giden ama benimle çalışmayan oyuncular da sanki benimle çalışıyormuş gibi gösterilmiş çalışmayan oyuncuları da sanki oraya ben götürmüşüm gibi iddianamede yer alıyor"