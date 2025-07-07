Ayşe Barım ifade verdi karar açıklandı! Ağlayınca mahkeme başkanı sakinleştirdi

'GEZİ PARKI OLAYLARI ASILSIZ'

-Benim Gezi Parkı olaylarına oyuncuları zorla götürdüğüm iddiaları tamamen asılsızdır. 160 gündür Silivri’de tutukluyum. Gezi Parkı olayları 12 yıl önceydi sonrasında davalar açıldı, soruşturmalar açıldı. Bunların hiç birisinde adım geçmedi. Ben 12 yıl sonra bir anda hükümeti yıkmakla nasıl suçlanıyorum anlayamıyorum. Bir menajer, oyuncunun karakterini oyuncunun seçimlerine göre şekillendirir. Oyuncunun alacağı ücretten de komisyon alır. Biz o dönemde iddianamede yazanın aksine biz 2013’te 43 oyuncuyla çalışıyorduk. Bu 43 oyuncudan 12’si Gezi Parkı protestolarına kendi istekleriyle gitmişlerdir. Ben gezi parkına sadece bir kere gittim. Oyuncularımın gitme kararını öğrenince ben de yanlarına gittim. Gezi parkına giden ama benimle çalışmayan oyuncular da sanki benimle çalışıyormuş gibi gösterilmiş çalışmayan oyuncuları da sanki oraya ben götürmüşüm gibi iddianamede yer alıyor"