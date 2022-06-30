Ayrılmak bilmediler! Hande Erçel ve Boran Kuzum arasında yeni bir aşk mı doğuyor
Kerem Bursin ile ayrıldıktan sonra Kaan Yıldırım ile çıkan aşk iddialarını geçtiğimiz haftalarda yalanlamıştı. Türk İran yapımı Mest-i Aşk filminde beraber rol alan Boran Kuzum ile Hande Erçel'in samimi halleri dikkat çekti.
Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri sırasında tanışıp aşk yaşadığı Kerem Bursin ile geçtiğimiz ay ayrılmıştı.
Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlününü Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti.
Kaan Yıldırım ve Hande Erçel'in çiçeği burnunda ilişkisini 'ihanet' iddiaları gölgeledi. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapan Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'den ayrıldığı iddia edilmişti. Kaan Yıldırım'ın Hande Erçel'e ihanet ettiği magazin kulislerinde konuşuldu.
Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eğlence sektöründen bir çok ismin katıldığı 2022 Elle Awards Style Awards gecesine katıldı. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen Hande Erçel, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kaan Yıldırım ile arkadaş olduğunu ve her zaman arkadaş olarak kalacaklarını söyedi.