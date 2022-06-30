Ayrılmak bilmediler! Hande Erçel ve Boran Kuzum arasında yeni bir aşk mı doğuyor

Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eğlence sektöründen bir çok ismin katıldığı 2022 Elle Awards Style Awards gecesine katıldı. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen Hande Erçel, konuyla ilgili açıklama yaptı. Kaan Yıldırım ile arkadaş olduğunu ve her zaman arkadaş olarak kalacaklarını söyedi.