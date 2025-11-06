Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da...

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Ve çift temmuzda resmen boşandı.