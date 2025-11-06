BIST 11.095
Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da...

Geçen temmuzda 9 yıllık evliliklerini bitiren Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir araya gelmeye devam ediyor... Oyuncu çift son olarak kızları ile Porto'ya gitti.

Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da... - Resim: 1

Pelin Akil ve Anıl Altan, 'Arka Sıradakiler' dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 2016'da evlilikle taçlandırdı. 2019'da da Alin ve Lina adında iki kızları dünyaya geldi.Uzun zamandır ailenin üzerinde kara bulutlar dolaştığı söyleniyordu. Ve çift temmuzda resmen boşandı.

Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da... - Resim: 2

Ayrılığın ardından Anıl Altan bir gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile samimi bir şekilde görüntülenmiş, Pelin Akil'in de menajeri Eser Küçükerol ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da... - Resim: 3

Konuyla ilgili açıklama yapmayan eski eşler çocukları için sık sık bir araya gelmeye ise devam ediyor.

Ayrılıp tatile gitmişlerdi! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarıyla Porto'da... - Resim: 4

Son olarak Anıl Altan, kızları ve eski eşi Pelin Akil ile çıktığı Porto seyahatinden fotoğrafları, sosyal medyada "Aile" notuyla paylaştı.

İşte o karelerden bazıları...

