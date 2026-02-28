Ayrılık sebebi merak ediliyordu! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka bakın neden ayrılmış

İki yıllık ilişkilerini sonlandıran Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi merak ediliyordu. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten de çıkmıştı. İlk etapta çiftin sorunsuz ve kavgasız bir şekilde ayrıldığı düşünülüyordu.