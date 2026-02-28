Ayrılık sebebi merak ediliyordu! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka bakın neden ayrılmış
İlişkilerinin başında "Adamın âlâsını buldum" açıklaması yapan Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ile olan fotoğraflarını sildi.
İki yıllık ilişkilerini sonlandıran Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi merak ediliyordu. Çift sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten de çıkmıştı. İlk etapta çiftin sorunsuz ve kavgasız bir şekilde ayrıldığı düşünülüyordu.
5 GÜNLÜK TELEFON TAKİBİ
İddialara göre, ayrılığın asıl nedeni ihanet oldu. İhanetten şüphelenen Hafsanur Sancaktutan, 5 gün boyunca Kubilay Aka'nın telefonunu ona fark ettirmeden adım adım takip etti.
Telefonda bazı mesajlar yakalayan oyuncu, büyük bir hayal kırıklığı yaşayarak ilişkiye son noktayı koydu.
İddialara ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.