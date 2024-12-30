Ayrılık sebebi merak ediliyordu! Devrim Özkan Lucas Torreira itirafı yaptı
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Torreira ile yollarını bir kez daha ayıran oyuncu Devrim Özkan, katıldığı bir programda "Son ilişkin sana ne öğretti?" verdiği yanıtla neden ayrıldıklarına açıklık getirdi.
Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Ne Gemiler Yaktım, Mavi Mağara gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dillerden düşmüyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ağustos ayında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans vermişti. Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmemiş, Torreire ile Özkan, birlikteliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı.
Evlenecekleri düşünülen Torreira ile Özkan'ın ilişkisinde dejavu yaşanmıştı. 2024'ün ilk günlerinde ayrılarak birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bırakıp, birlikte çekildikleri fotoğrafları silmişti.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan, bu süre zarfında her ne kadar özel hayatlarına dair bir açıklama yapmasa da ünlü oyuncu, sessizliğini bozdu.