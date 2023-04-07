Ayrılık iddiaları vardı! Demet Özdemir ile evli Oğuzhan Koç soruyu duyunca kızdı
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Geçtiğimiz yıl evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin son günlerde yaşadıkları kriz nedeniyle ayrılacakları söylenmişti. Aralarındaki problemi tam olarak çözemeyen ünlü çift evliliklerini kurtarmak adına adım attı. Teklif Demet Özdemir'den geldi... Öte yandan bir mekandan çıkarken görüntülenen Oğuzhan Koç, muhabirin sorularını duyunca gerildi. İşte haberin ayrıntıları...
2022 yılının Ağustos ayında Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir'in evliliği hakkında son günlerde ayrılacakları iddiası ortaya atılmıştı.
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Adım Farah dizisinde göstermiş olduğu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'la evliliğinde yaşadığı kriz evden gitmesine neden olmuştu.
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Krizin nedeni olarak da Oğuzhan Koç'un Saadet Özsırkıntı'nın evine gitmesi gösterilmişti.
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Ancak tüm bunlara rağmen Oğuzhan Koç elinde çiçekle Adım Farah setine giderek Demet Özdemir'e kendini affettirdi.
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