Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci uzun süre magazin gündemlerinden düşmemişti. Ünlü oyuncu ile ilgili bu defa üzen bir haber geldi. Sette fenalaşan Düvenci hastaneye kaldırıldı.
Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Babam ve Ailesi gibi televizyon dünyasının ünlü dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şimdilerde Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu yapıyor.
2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmalı olarak sonlandıran Düvenci uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.
Bu defa kötü bir haberle gündem olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Bambaşka Sohbetler programının çekimi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.