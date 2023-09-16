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Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

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Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci uzun süre magazin gündemlerinden düşmemişti. Ünlü oyuncu ile ilgili bu defa üzen bir haber geldi. Sette fenalaşan Düvenci hastaneye kaldırıldı.

Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Babam ve Ailesi gibi televizyon dünyasının ünlü dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şimdilerde Bambaşka Sohbetler programının sunuculuğunu yapıyor. 

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Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz temmuz ayında anlaşmalı olarak sonlandıran Düvenci uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

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Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Bu defa kötü bir haberle gündem olan 46 yaşındaki ünlü oyuncu Bambaşka Sohbetler programının çekimi sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Ayrılık Ceyda Düvenci'ye yaramadı! Sette fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği öğrenilen oyuncu, hastanede bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi.

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