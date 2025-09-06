Ayrılık acısı çeken Hande Erçel'in yeni dizisinden düğün kareleri yayınlandı! Barış Arduç'lu kadro şahane

BOĞAZ'DA MASAL GİBİ DÜĞÜN SAHNESİ

Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımda, Hande Erçel'in gelinlik, Barış Arduç'un ise damatlık giydiği fotoğraflar yayınlandı. Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün sahnesine dair kareler, hayranlar arasında büyük heyecan yarattı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı, "Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisinin düğün sahnesinden fotoğraflar yayınlandı. Boğaz'da masal gibi düğün: 'Aşk ve Gözyaşı' kadrosu görkemli sahnede buluştu. Sezonun en masalsı düğünü Boğaz'da yaşandı… Aksel ve Keskin ailesinin mutlu anlarına siz de şahitlik edin istedik."

YENİ SEZONUN EN ÇOK KONUŞULACAK DİZİLERİNDEN

Romantik hikâyesi, güçlü kadrosu ve etkileyici görsel dünyasıyla "Aşk ve Gözyaşı", yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor. İzleyiciler, Meyra ve Selim'in inişli çıkışlı aşk yolculuğunu merakla bekliyor.