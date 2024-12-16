Ayrılığın detayları olay oldu! Hadise konuşunca Sinan Akçıl sessiz kalmadı

-Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" dedi.