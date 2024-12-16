Ayrılığın detayları olay oldu! Hadise konuşunca Sinan Akçıl sessiz kalmadı
Son dönemde Esas Oğlan dizisiyle adından söz ettiren Hadise, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren ünlü şarkıcı, isim vermeden Sinan Akçıl ile ilişkisinin nasıl bittiği açıkladı. Akçıl'dan da yanıt gecikmedi.
İlk kez bir diziyle izleyici karşısına çıkan ve dizideki performansıyla gündem olan Hadise, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katıldı.
Sahne şovları, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise, eski bir ilişkisi hakkında konuştu.
İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi.
-Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim" dedi.