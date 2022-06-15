Ayrıldılar deniyordu, düet yaptılar! Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile stüdyoda şarkı söyledi
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan, sevgilisi Sitare Akbaş'a bir jest geldi. Dalkılıç, sevgilisinin müzik grubu Şiar için stüdyoya girdi. Dalkılıç ve Akbaş, Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”i birlikte söyledi. Ayrıldıkları söylenen çiftin birlikte şarkı yapması dikkat çekti. Düet çalışmasının 20 gün içinde dijital platformlarda yayınlanacağı öğrenildi.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile ilişkisini noktaladıktan sonra Erçel'in "Sen Çal Kapımı" dizisindeki arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, sevgilisinin müzik grubu Şiar için stüdyoya girdi. Dalkılıç, Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”i sevgilisiyle birlikte söyledi.
“Ayrıldılar” dediler ama ayrılmadılar hatta birlikte şarkı yaptılar!
Oyunculuğuyla bilinen Sitare Akbaş, aynı zamanda yetenekli bir müzisyen. “Şiar” isimli grubuyla, elektronik altyapılı tasavvuf müziği yapan Akbaş, şarkıların derin sözlerini de kendisi yazıyor.
Bir süredir müzik çalışmalarını birlikte yapan iki sevgili, şimdi Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”e düet yaptı. Şarkının sözleri yine Sitare Akbaş imzasını taşırken, bestesini, grubun diğer solisti Mustafa Barış Koçkar yaptı.