Ayrıldılar deniyordu, düet yaptılar! Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile stüdyoda şarkı söyledi

Bir süredir müzik çalışmalarını birlikte yapan iki sevgili, şimdi Şiar’ın yeni şarkısı “Delil”e düet yaptı. Şarkının sözleri yine Sitare Akbaş imzasını taşırken, bestesini, grubun diğer solisti Mustafa Barış Koçkar yaptı.