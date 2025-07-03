Ayrıldıkları iddia edilmişti! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan o haberlere doğum gününde net yanıt!
Oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir uzun sürediraşk yaıyorlardı. Çiftin birlikteliği hakkında çok fazla iddia gündeme gelse de genç sevgililer bu iddiaları yalanlamış ve paylaşımları ile yanıt vermişlerdi.
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in bir dargın bir barışık ilerleyen ilişkisi, bu kez Serenay’ın 33. doğum günüyle yeniden magazin manşetlerine taşındı. Sessizce ayrıldıkları iddialarının ardından çiftin arasındaki aşkın bitmediği, Mert Demir’in paylaştığı romantik kareler ve mesajla yeniden kanıtlandı. İkilinin bir süre önce başlayan ve zaman zaman dedikodularla gölgelenen aşkı, yine magazin gündemine oturdu!
BOMBA ETKİSİ YARATTI
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile müzik dünyasının yükselen ismi Mert Demir’in aşkı, magazin dünyasında tam anlamıyla bomba etkisi yaratmıştı.
İLK AŞK KIVILCIMLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
İkilinin aşk dedikoduları ilk olarak 2023’ün son aylarında kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ortak arkadaş çevresi sayesinde tanıştıkları iddia edilen ikili, bir süre sonra birlikte görüntülenmeye başlayınca aşk sinyalleri güçlendi. Özellikle yaz aylarında sık sık aynı mekanlarda görülmeleri ve sosyal medyada benzer içerikler paylaşmaları, “Acaba?” sorusunu doğurmuş, çok geçmeden de ikiliyi birlikte görmeye başlamıştık.
KONSERLERİNE GİTTİ
Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in bir numaralı hayranıymışçasına konserlerinden yaptığı paylaşımlar, attığı yorumlar da aşkın boyutunu gözler önüne sermişti.
Fakat ikilinin ilişkisi büyük ses getirmiş, iddialar ve ayrılık dedikoduları da kısa sürede manşetleri sarmaya başlamıştı.
REKLAM AŞKI İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Mert Demir’in, Serenay için yazdığı iddia edilen şarkı sözleri, “reklam ilişkisi mi gerçek aşk mı?” tartışmaları derken ikilinin aşkı magazin gündeminin en çalkantılı aşklarından birine dönüştü.
Bu kadar göz önünde olmak ise ikiliye pek yaramadı desek yeridir... İmajları açısından birlikte oldukları iddialarına bir süre boyunca ses çıkartmayan ikili Mert Demir'in aşk kokan paylaşımlarıyla bu haberleri yalanlamıştı.
Ne var ki, bu savunmaların ardından ilişkide sular durulmadı. Kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı söylenmişti.