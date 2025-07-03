Ayrıldıkları iddia edilmişti! Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'dan o haberlere doğum gününde net yanıt!

KONSERLERİNE GİTTİ

Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'in bir numaralı hayranıymışçasına konserlerinden yaptığı paylaşımlar, attığı yorumlar da aşkın boyutunu gözler önüne sermişti.

Fakat ikilinin ilişkisi büyük ses getirmiş, iddialar ve ayrılık dedikoduları da kısa sürede manşetleri sarmaya başlamıştı.

REKLAM AŞKI İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Mert Demir’in, Serenay için yazdığı iddia edilen şarkı sözleri, “reklam ilişkisi mi gerçek aşk mı?” tartışmaları derken ikilinin aşkı magazin gündeminin en çalkantılı aşklarından birine dönüştü.

Bu kadar göz önünde olmak ise ikiliye pek yaramadı desek yeridir... İmajları açısından birlikte oldukları iddialarına bir süre boyunca ses çıkartmayan ikili Mert Demir'in aşk kokan paylaşımlarıyla bu haberleri yalanlamıştı.

Ne var ki, bu savunmaların ardından ilişkide sular durulmadı. Kısa bir süre önce gündeme bomba gibi düşen bir iddiaya göre, ikilinin yeniden ayrılık kararı aldığı söylenmişti.