Ayrıldığı eşinin vurup sakat bıraktığı kadın isyan etti: Beni öldürecek

SERBEST KALIRSA BENİ ÖLDÜRECEK: Yaşadıklarını DHA'ya anlatan 2 çocuk annesi Hatun Koç, Özkan Yarbi ile 2012 yılında evlendiklerini ve evli kaldıkları 7 yıl boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını dile getirdi. Eski eşinin daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını bu nedenle yüzünün sol tarafının felç olduğunu söyleyen Koç, "Emine Bulut gibi, Özgecan gibi ölmek istemiyorum. Beni dövdü, eve kapatıp ateşe verdi, en son sokak ortasında vurarak ayağımı sakat bıraktı. Söylediği her şeyi yaptı. Şimdi de 'Çıkınca seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Şu anda tutuklu, bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasını istiyorum. Bu adamın 20 sene kesinleşmiş cezası var. Bu yüzden de beni tehdit ediyor. 'Zaten 20 sene cezam var, ben çıkıp seni öldürürüm, ondan sonra hepsini yatarım' diye tehdit ediyor. Bu şahıs daha ne yapabilir? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Ben ölmeden önce yetkililer bir şey yapsın. Çocuklarımın annesiz kalmasını istemiyorum. Çocuklarım için yaşamak istiyorum" diye konuştu.