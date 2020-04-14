Aynur Aydın'ın sütyen açıklaması Twitter'ı birbirine kattı işte gelen tepkiler
Son olarak Aleyna Tilki ile yaşadığı polemikle gündeme gelen Aynur Aydın, Twitter'dan yaptığı sütyen açıklamasıyla ortalığı karıştırdı. Sütyen takmadığını espirili bir dille açıklayan Aynur Aydın'a birçok tepki geldi.
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla son olarak ise Aleyna Tilki ile tartışmasıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu kez sütyen açıklamasıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, Twitter'ı karıştırdı.
İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.
Aynur Aydın, Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" paylaşımını yaptı. Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşımlar tweetler arasında girdi.
Aynur Aydın'ın sütyen açıklaması ilk de değildi. Geçtiğimiz günlerde de "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" paylaşımı yapmıştı.