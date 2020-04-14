Aynur Aydın'ın sütyen açıklaması Twitter'ı birbirine kattı işte gelen tepkiler

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarıyla son olarak ise Aleyna Tilki ile tartışmasıyla gündeme gelen Aynur Aydın, bu kez sütyen açıklamasıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, Twitter'ı karıştırdı.