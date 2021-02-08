Aynur Aydın'ın ilginç 14 Şubat isteği olay! Karantina paylaşımlarıyla 'Pes' dedirtmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir evde karantinada olan Aynur Aydın, Instagram paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Karantinada sıkılınca sosyal medyaya ağırlık veren ünlü isim, sütyenleriyle çektiği bir klibi bile yayımladı.