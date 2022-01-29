Aynur Aydın'ın 'Bilmece' klibindeki +18 salıncaklı cinsel fantezi sahneleri olay yarattı 'RTÜK görmüyor mu'

Şarkıcı Aynur Aydın'ın yeni şarkısı "Bilmece" hayranlarıyla buluştu. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı. Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın, yayınladığı son klibiyle sosyal medyanın diline düştü. "Bilmece" adını verdiği şarkısına klip çeken Aynur Aydın'ın kendisini tavana astırarak cinsel fantezi vurgusu yapması tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Bu klibi çocukların da izleyeceğini unutmuş' diye yorum yaptı.