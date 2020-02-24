Aynur Aydın’dan takipçisine edepsiz yanıt
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinden gelen olumsuz yoruma çirkin emoji ile yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden gelen olumsuz bir yoruma orta parmak emojisi ile yanıt verdi.
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Sosyal medya hesabı üzerinden işine ve gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşımda bulunan şarkıcı Aynur Aydın, şarkı söylerken görüldüğü bir videosunu paylaştı.
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Aydın, bu paylaşımına “Her okuduğumda iliklerime kadar hissettiğim üzüntüyü anlatamam… ruhundan dökülen o sözlerine sağlık Rafet El Roman bize ne kıymetli bi eser bıraktın” notunu düştü.
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Güzel şarkıcının bu paylaşımının altına bir takipçisi; “Senden olmaz diye demiştim! Takipçi sayından belli bu kadar oluyor demek ki” yorumunu yapınca Aynur Aydın'ın tepkisi olay oldu.
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