Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha geldi! Tabii ki sütyen takıyorum
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündeme oturan şarkıcı Aynur Aydın, Twitter hesabından yaptığı sütyen açıklamasıyla ilgili konuştu.
Sosyal medya hesabı Twittter'dan yaptığı "Sütyen" paylaşımıyla son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Aynur Aydın, fotoğraf çekimi için geldiği stüdyoda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aydın yaptığı olay paylaşımla ilgili açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım?" şeklindeki paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan Aynur Aydın, yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı. Bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce yorum geldi.
Olay paylaşımıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, "Twitter benim çok eğlendiğim bir platform. Bazen birilerine gönderme yapıyorum, bazen de geyik yapıyorum. Son attığım Tweet bir espriydi. Tabii ki sütyen takıyorum" diyerek paylaşımının şaka amaçlı olduğunu dile getirdi.
Güzel şarkıcı, ünlüler arasında akım haline gelen 'hafıza sildirme' operasyonu hakkında da konuştu. "Benim hafızam otomatik olarak siliniyor. Hatta bu bizim ailede de var." diyen şarkıcı muhabirleri güldürdü.