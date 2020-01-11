Aynur Aydın'dan bir sütyen açıklaması daha geldi! Tabii ki sütyen takıyorum

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum. Sizi mi takacağım?" şeklindeki paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan Aynur Aydın, yaptığı paylaşımda, "Ben sütyen bile takmıyorum.. sizi mi takacağım..." yazdı. Bir anda gündeme oturan Aynur Aydın'a binlerce yorum geldi.