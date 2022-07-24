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Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Şarkıcı Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın geçtiğimiz gün yayınlanan klibi ile sosyal medyada büyük tepki topladı. Erotik bulunan klibe yapılan 'Ahlaksız' yorumlarına ünlü şarkıcı çok geçmeden olay yaratan bir cevap verdi.

Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Sosyal medya hesabında çektiği fotoğraflar ve attığı tweetler ile sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Aynur Aydın son klibiyle gündeme bomba gibi düştü!

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Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Aynur Aydın ve Turaç Berkay birlikteliğinden ortaya çıkan Siyah isimli şarkıyı Aydın, geçtiğimiz gün YouTube hesabından yayınlamıştı.

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Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Şarkıcının pozları gibi klibide olay yarattı! Bolca dans ve ateşli sahnelerin olduğu klip bir kesim dinleyici tarafından erotik bulundu. 

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Aynur Aydın yeni şarkısı Siyah'ın klibiyle haddi aştı! "Ahlaksızlar kervanına katılmış"

Fazla cesur kıyafetlerle dans edilen klibi beğenenlerin yanı sıra beğenmeyen ve 'Bu kadarınada pes' diyenler oldukça fazla. 

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