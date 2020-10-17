Aynur Aydın ilk sahnesinde yaşadığı taciz şokunu anlattı! 'Bütün gece eliyle...'

UçanKuş'ta yer alan habere göre, olayın gerçekleştiği geceye dönen Aydın, şunları anlattı:

"İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor.''