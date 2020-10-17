Aynur Aydın ilk sahnesinde yaşadığı taciz şokunu anlattı! 'Bütün gece eliyle...'
Aynur Aydın, yıllar önce Makedonya'da verdiği ilk konserinde tacize uğradığını itiraf etti. Aydın, bu tacizi rakiplerinin yaptığını iddia etti.
1999 yılında Sürpriz adlı müzik grubuna katılarak profesyonelliğe adım atan Aynur Aydın, ilerleyen yıllarda ise kariyerine yalnız devam etme kararı aldı. 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek ilk solo albümünü çıkardı.
Ünlü şarkıcı, müzik yolculuğu sırasında çok ilginç deneyimler de yaşadı. İlk konserini Makedonya'daki bir kulüpte verdiğini söyleyen şarkıcı, burada bir izleyiciden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
UçanKuş'ta yer alan habere göre, olayın gerçekleştiği geceye dönen Aydın, şunları anlattı:
"İlk konserimi verdiğim zamanlarda Makedonya'da bir mekanda sahneye çıkmıştım. O zamanlar daha çok yeniydim, 3-4 aylık bir kariyerim vardı. Gecede sahneye çıktım. Şarkılarımı söylüyorum. Bir kız en ön sırada oturuyor.''
''Bütün gece kafama fıstık atıp eliyle beğenmediğini belirten işaretler yapıyor. Böyle bir sahne tecrübesiydi, yani çok ilginçti. Hiç anlam veremedim."