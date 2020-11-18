Aynur Aydın iç çamaşırıyla pozlar verdi sütyenle klip çekimi de olay olmuştu
Şarkıcı Aynur Aydın, yeni şarkısı ve klibi öncesinde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkat çekti.
Karantinada olduğu dönemde sıkça sütyenleriyle ilgili paylaşımlar yaparak adından söz ettiren şarkıcı Aynur Aydın, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
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Yeni çıkaracağı şarkısı Sahiden'e gönderme yapan Aydın, "Sahiden yoruldum" diyerek sütyenli pozlarını paylaştı.
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Şarkıcının bu paylaşımlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
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Daha önce tüm sütyenlerini evinin salonuna dizerek video paylaşan Aynur Aydın, bir kere de "Bu sefer de sütyensiz paylaşım yapacağım" diyerek tweet atmıştı.
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