Aynı maskeyi ikinci defa kullananlar dikkat! Öyle zararları var ki...
Uzmanlar, koronavirüs ile birlikte hayatımıza giren maskelerin ikinci defa kullanımının zararları konusunda uyardı.
Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi tüm hızıyla devam ederken, uzmanlar pandemiyle birlikte hayatımıza giren maske kullanımına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
Birçok insanın aynı maskeyi birden fazla kullanıyor. Ancak bu durum kötü sonuçlara yol açmakta.
Maskeyi kullandıkça soluduğunuz nefesle maske nemlenmeye başlıyor. Dolayısı ile kendi boğazınızdaki küçük bir enfeksiyon büyümeye başlıyor. Maskeyle işiniz bittiğinde mutlaka çöpe atılmalı.
Aynı maskenin birden çok kullanımı yapılırsa, büyük tehlikelere yol açacağını söyleyen uzmanlar, tekrar eden kullanımların şu sonuçları doğurabileceğini açıkladı: