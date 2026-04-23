Aynı il aynı skandal! Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! Şampiyon atı kavurma yapmışlar
Türkiye genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, uygunsuzluk tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyunda paylaşmaya devam ediyor.
Bakanlık, söz konusu listeyi güncellerken bir skandal daha patlak verdi.
22 Nisan tarihli listede yine mide bulandıran detaylar yer aldı.
ŞAMPİYON ATI KAVURMA YAPTILAR
Mart ayında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Aşhanesi'nde vatandaşa kavurma diye verilen yemeğin at eti olduğu ortaya çıkmıştı.
