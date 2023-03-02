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Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

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Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

GÜMÜŞHANE’de aynı anda colan 3 cep telefonunun neden olduğu elektrik kontağından çıkan yangında ev hasar görürken, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.

Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Aydın Doğan Küme Evlerinde Muhammed Ali Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı.

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Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

Şarj olması için takılan 3 ayrı cep telefonun bulunduğu üçlü prizde gerçekleşen elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce cep telefonlarını ardından ahşap malzemeleri de kaplayınca kısa sürede yayıldı. 

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Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

Bir süre sonra diğer ahşap ve kumaş malzemelerin de alev almasıyla dairenin pencereleri de patladı.

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Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri erken müdahaleyle yangını diğer dairelere ve odalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.

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