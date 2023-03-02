Aynı anda şarj edilen 3 cep telefonu yangın çıkardı! Dairenin pencereleri de patladı
GÜMÜŞHANE’de aynı anda colan 3 cep telefonunun neden olduğu elektrik kontağından çıkan yangında ev hasar görürken, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın tüm evi sarmadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Aydın Doğan Küme Evlerinde Muhammed Ali Yılmaz'a ait dairede yangın çıktı.
Şarj olması için takılan 3 ayrı cep telefonun bulunduğu üçlü prizde gerçekleşen elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce cep telefonlarını ardından ahşap malzemeleri de kaplayınca kısa sürede yayıldı.
Bir süre sonra diğer ahşap ve kumaş malzemelerin de alev almasıyla dairenin pencereleri de patladı.
Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekipleri erken müdahaleyle yangını diğer dairelere ve odalara sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı.