Aynı aileden 4 kişi öldürülmüştü! İzmir'deki katliamdan sadece o kurtuldu

Bu sırada Murat A. belindeki tabancayı çıkarıp çifti peş peşe ateş ederek öldürdü. Silah seslerini duyup, dışarı çıkan çiftin oğulları Kemal A., Murat A.'yı elinde silahla görünce kaçmaya başladı. Ancak zanlı, Kemal A.'yı da tabancayla vurarak öldürdü.